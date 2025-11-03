Австралия не афишируя ужесточила ограничения оборонного экспорта в Израиль

Австралийские оборонные компании утверждают, что в последнее время правительство в Канберре негласно ввело дополнительные ограничения на экспорт вооружений и товаров двойного назначения в Израиль.

Австралийское издание The Nightly цитирует анонимные источники в австралийском оборонном секторе, согласно которым за последние несколько дней небольшое число австралийских компаний получили письменное уведомление от федерального регулятора о вступлении в силу нового запрета с 4 ноября.