Экономика

Смотрич представил план возвращения в Израиль уехавших хайтекистов

Хайтек
Бецалель Смотрич
Налоги
время публикации: 03 ноября 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 09:12
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич представил в воскресенье 3 ноября, основные положения новой реформы налоговой политики, цель которой - облегчить деятельность и повысить привлекательность хайтек-отрасли в Израиле.

Реформа включает ряд законодательных мер и изменений в рабочих процедурах налогового управления, призванных устранить барьеры и предоставить стимулы для роста израильских хайтек-компаний в Израиле, для деятельности многонациональных технологических компаний в Израиле, для приобретения израильских хайтек-компаний.

Также среди анонсированных целей реформы – возвращение работников хайтека, перебравшихся за границу.

Программа охватывает все стадии развития хайтек-компаний, от регистрации и предварительных раундов привлечения капитала и до эмиссии или "экзита".

Среди предлагаемых мер - шаги по регулированию деятельности израильских и зарубежных венчурных фондов, повышение прозрачности и определенности в сферах подоходного налога и НДС, устранение инвестиционных барьеров при прямых инвестициях в хайтек-компании.

Программа также будет включать меры по повышению определенности в области налогообложения для многонациональных компаний с акцентом на этапы приобретения израильских компаний и управления центрами НИОКР в Израиле.

