На фоне шатдауна в США сокращен штат агентства по кибербезопасности. Это опасно для Израиля

После остановки работы федерального правительства 1 октября Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) отправило в неоплачиваемый отпуск почти две трети сотрудников. Штат временно сокращен до 35% – на рабочих местах остаются 889 сотрудников.

Параллельно утратили силу правовые гарантии по закону CISA 2015 (Cybersecurity Information Sharing Act of 2015), которые предоставляли компаниям "зонтик" ответственности при обмене индикаторами угроз с государством и между собой.

Израильские провайдеры критических услуг и подразделения информационной безопасности крупных компаний получают предупреждения от США (в том числе через CISA), отмечает "Глобс".

На фоне снижения интенсивности обмена информацией возрастают риски киберугроз, особенно для энергетики, водоснабжения, транспорта и здравоохранения – сегментов, где обмен индикаторами с США традиционно высок.