Здоровье

В течение Йом-Кипура пресечена кибератака на больницу "Шамир Асаф а-Рофэ"

Больницы
Минздрав
Кибербезопасность
время публикации: 02 октября 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 21:09
В течение Йом-Кипура пресечена кибератака на больницу "Шамир Асаф а-Рофэ"
AP Photo/Ted S. Warren

Во время Йом-Кипура была выявлена и пресечена серьезная кибератака на больницу "Шамир Асаф а-Рофэ". Атаку пресекли на ранних этапах, однако специалисты проверяют возможность утечки информации.

Министерство здравоохранения сообщает, что работа больницы продолжалась в обычном для праздника "субботнем" режиме.

Национальное управление кибербезопасности и министерство здравоохранения продолжают сопровождать профессиональные команды больницы, чтобы обеспечить работу в штатном режиме.

Здоровье
