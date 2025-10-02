В течение Йом-Кипура пресечена кибератака на больницу "Шамир Асаф а-Рофэ"

Во время Йом-Кипура была выявлена и пресечена серьезная кибератака на больницу "Шамир Асаф а-Рофэ". Атаку пресекли на ранних этапах, однако специалисты проверяют возможность утечки информации.

Министерство здравоохранения сообщает, что работа больницы продолжалась в обычном для праздника "субботнем" режиме.

Национальное управление кибербезопасности и министерство здравоохранения продолжают сопровождать профессиональные команды больницы, чтобы обеспечить работу в штатном режиме.