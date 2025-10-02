В течение Йом-Кипура пресечена кибератака на больницу "Шамир Асаф а-Рофэ"
время публикации: 02 октября 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 21:09
Во время Йом-Кипура была выявлена и пресечена серьезная кибератака на больницу "Шамир Асаф а-Рофэ". Атаку пресекли на ранних этапах, однако специалисты проверяют возможность утечки информации.
Министерство здравоохранения сообщает, что работа больницы продолжалась в обычном для праздника "субботнем" режиме.
Национальное управление кибербезопасности и министерство здравоохранения продолжают сопровождать профессиональные команды больницы, чтобы обеспечить работу в штатном режиме.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 сентября 2025