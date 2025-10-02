Аэропорт "Бен-Гурион" возвращается к работе по завершении Йом-Кипура
время публикации: 02 октября 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 20:13
Международный аэропорт "Бен-Гурион" возвращается к работе по истечении праздника Йом-Кипур. Сразу после выхода Йом-Кипура сотрудники аэропорта начали прибывать на работу.
Первая посадка самолета запланирована на 22:05, вылеты из "Бен-Гуриона" начнутся в 23:30.
Йом-Кипур – это единственный день в году, когда аэропорт не работает в плановом порядке.
Ссылки по теме