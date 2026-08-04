"Эль-Аль" добавил рейсы в Токио

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила об увеличении числа прямых рейсов между Тель-Авивом и Токио в сентябре-октябре 2026 года в связи с растущим спросом на это направление.

Дополнительные рейсы будут вылетать из Тель-Авива 28 и 30 сентября, 5, 12, 13, 17, 19, 21 и 24 октября, а также в период с 26 по 28 октября.

Обратные рейсы из аэропорта Нарита будут добавлены 6–7, 13, 20, 22 и 27–29 октября. Билеты на новые рейсы уже доступны для покупки на сайте компании по ценам от 868 долларов в одну сторону.