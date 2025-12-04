x
04 декабря 2025

Верховный суд ограничил платежи по долгам для банкротов, зарабатывающих меньше минимальной зарплаты

время публикации: 04 декабря 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 18:48
Верховный суд ограничил платежи по долгам для банкротов, зарабатывающих меньше минимальной зарплаты
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Верховный суд постановил на этой неделе, что уполномоченный по вопросам банкротства в Министерстве юстиции не может обязывать лицо, проходящее процедуру банкротства, платить в фонд кредиторов ежемесячную сумму, основанную на установленной в законе минимальной заработной плате, если его фактический доход ниже этого уровня.

Решение касается промежуточного периода процедуры банкротства. То есть периода, который начинается с выдачи постановления о начале процедуры и продолжается до выдачи постановления об экономической реабилитации.

Вместе с тем, суд установил, что если будет установлено, что должник злоупотребляет процедурой, например, путем преднамеренного создания неясности относительно источников своего дохода, преднамеренного уклонения от работы с целью снизить платеж и т.д., уполномоченный по-прежнему вправе повысить сумму выплаты сверх заявленного дохода.

