Минфин повысил запланированный дефицит госбюджета

В разосланном министрам перед обсуждением в правительстве проекте государственного бюджета дефицит государственного бюджета на 2026 год был увеличен с 3,2% до 3,6% от ВВП.

К предложению бюджета также приложен так называемый" нумератор" на 2027-2029 годы – документ, в котором Минфин представляет ожидаемую бюджетную ситуацию. Согласно нумератору, прогнозируемый сейчас дефицит на 2027 год составляет 2.6%, на 2028 год - 2.7%, а на 2029 год - 3% вместо запланированных 1,5%.

Причина повышения дефицита – необходимость изыскания дополнительных средств на оборонные нужды. Объем ожидаемого ВВП в 2026 году, по прогнозу главного экономиста, составляет около 2,25 триллиона шекелей, и поэтому увеличение на 0.4% отражает рост на 9 миллиардов шекелей в общей сумме государственных расходов.