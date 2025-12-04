Правительство утвердило реформу молочного хозяйства

В рамках обсуждения государственного бюджета и закона о государственном регулировании на 2026 год правительство утвердило продвигаемую министром финансов Бецалелем Смотричем реформу молочного хозяйства.

Министр сельского хозяйства Ави Дихтер выступал против реформы, среди прочего обвиняя Смотрича в том, что реформа готовилась без участия его ведомства, однако глава минфина зачитал письмо полуторалетней давности, в котором Дихтер заявлял о неготовности вести переговоры о реформе.

Министр экономики Нир Баркат, к которому Дихтер обратился за поддержкой своей позиции, заявил, что предлагаемая министерством финансов реформа во многом совпадает с позицией его ведомства, хотя и требует некоторых изменений.

В итоге большинство министров проголосовали за реформу, и теперь борьба за ее продвижение переместится в Кнессет, где фермерское лобби имеет более сильные позиции.

Молочная реформа предусматривает выкуп квот на молоко у малых ферм, укрупнение ферм для повышения эффективности, обеспечение квоты закупок по гарантированной цене с разрешением продавать (а не выливать) все, что выше этой квоты, субсидирование модернизации молочных хозяйств, и отмену импортных пошлин.