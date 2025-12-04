EasyJet назвала дату возвращения в Израиль

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet объявила о возобновлении полетов в Израиль с 29 марта 2026 год, но только по трем направлениям – Лондон, Милан и Амстердам.

Согласно официальному заявлению, возобновление работы на других маршрутах планируется с осенне-зимнего сезона 2026/2027 года.

На данный момент из трех крупных европейских бюджетных авиакомпаний в Израиль летает только Wizz Air. Ирландский лоукостер Ryanair полностью убрал Израиль из своих маршрутов на ближайший год.