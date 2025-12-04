EasyJet назвала дату возвращения в Израиль
время публикации: 04 декабря 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 20:46
Британская бюджетная авиакомпания EasyJet объявила о возобновлении полетов в Израиль с 29 марта 2026 год, но только по трем направлениям – Лондон, Милан и Амстердам.
Согласно официальному заявлению, возобновление работы на других маршрутах планируется с осенне-зимнего сезона 2026/2027 года.
На данный момент из трех крупных европейских бюджетных авиакомпаний в Израиль летает только Wizz Air. Ирландский лоукостер Ryanair полностью убрал Израиль из своих маршрутов на ближайший год.