Израильские сети угрожают перенести онлайн-торговлю в Иорданию, чтобы получить освобождение от НДС

Израильское объединение торговых палат организует бизнес-делегации в Иорданию и на Кипр для изучения опций переноса интернет-торговли за границу с целью получения освобождения от НДС.

Как сообщает "Калькалист", данный шаг стал ответом на намерение министра финансов Бецалеля Смотрича повысить сумму онлайн-покупок из-за границы, освобождаемых от НДС, с 75 долларов до 150 долларов.

В объединении подчеркивают, что данный шаг приведет к потере тысяч рабочих мест в Израиле, однако инициатива минфина не оставляет многим ритейлерам большого выбора, особенно в сферах электроники, игрушек, канцтоваров, базовых товаров для дома.