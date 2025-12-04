x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 11:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 11:12
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильские сети угрожают перенести онлайн-торговлю в Иорданию, чтобы получить освобождение от НДС

Налоги
Минфин
Бецалель Смотрич
Цены
Импорт и экспорт
время публикации: 04 декабря 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 09:55
Израильские сети угрожают перенести онлайн-торговлю в Иорданию, чтобы получить освобождение от НДС
Olivier Fitoussi/Flash90

Израильское объединение торговых палат организует бизнес-делегации в Иорданию и на Кипр для изучения опций переноса интернет-торговли за границу с целью получения освобождения от НДС.

Как сообщает "Калькалист", данный шаг стал ответом на намерение министра финансов Бецалеля Смотрича повысить сумму онлайн-покупок из-за границы, освобождаемых от НДС, с 75 долларов до 150 долларов.

В объединении подчеркивают, что данный шаг приведет к потере тысяч рабочих мест в Израиле, однако инициатива минфина не оставляет многим ритейлерам большого выбора, особенно в сферах электроники, игрушек, канцтоваров, базовых товаров для дома.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 ноября 2025

Опубликован проект указа о повышении в два раза стоимости посылок, не облагаемых налогом