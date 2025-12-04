Компания с саудовскими и катарскими инвесторами намерена приобрести ЦИМ

Германская судоходная компания Hapag-Lloyd ведет переговоры о приобретении израильской судоходной компании ЦИМ. Рабочий комитет ЦИМ обратился в суд, чтобы предотвратить продажу компании, сообщает "Калькалист".

Доход Hapag-Lloyd в 2024 году превысил 20 миллиардов долларов. Более 30% ее акций принадлежит немецкому предпринимателю Клаусу-Михаэлю Кюхне, около 30% – чилийской компании CSAV, 12% – государственному инвестиционному фонду Катара и 10% – государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

Ранее совет директоров ЦИМ отклонил попытку генерального директора компании Эли Гликмана и еще четырех топ-менеджеров выкупить компанию, совместно с бизнесменом Рами Унгером, за 2,3 миллиарда шекелей.

Следует отметить, что ЦИМ – компания, в которой у государства есть "золотая акция", обязывающая компанию предоставлять группу судов в распоряжение государства в чрезвычайных ситуациях, и одобрение ее продажи иностранной компании потребует согласия государства.