время публикации: 04 января 2026 г., 06:59 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 07:04
Юрсоветник правительства Израиля выступила против посуточной сдачи квартир через Airbnb
Юрсоветник правительства Израиля Гали Баарав-Миара заявила, что краткосрочная (посуточная) сдача квартир, предназначенных для проживания, на протяжении всего года в общем случае противоречит нормам закона о планировании и строительстве, пишет The Marker.

В публикации отмечается, что в каждом конкретном деле суд должен оценивать обстоятельства использования жилья, в том числе, как следует из материала, речь может идти о различиях между "круглогодичной" эксплуатацией как туристического объекта и сдачей лишь в течение неких периодов.

Тема имеет практические последствия для владельцев квартир, зарабатывающих через Airbnb и аналогичные платформы, а также для муниципалитетов: позиция юрсоветника может усилить тенденцию к тому, чтобы рассматривать постоянную посуточную аренду как использование, выходящее за рамки обычного проживания, с возможными требованиями разрешений и последующими мерами контроля.

В последние годы подобные споры регулярно доходили до судов из-за жалоб соседей и претензий к тому, что краткосрочная аренда в жилых домах фактически превращает квартиры в "мини-гостиницы".

