Сегодня первое воскресенье, когда Тель-Авивская фондовая биржа не работает

Сегодня, в воскресенье 4 января, Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) не будет работать, так как перешла на работу по графику с понедельника по пятницу, а не с воскресенья по четверг, как было ранее.

В пятницу торги будут завершаться в 14:00.

Определение индекса/цены для экспирации деривативов будет проводиться по понедельникам, средам и пятницам вместо воскресенья, вторника и четверга.

В пятницу не будут проводиться первичные эмиссии.

Клиринг торгов с пятницы и трансляция курсов фондов с пятницы будут осуществляться в воскресенье.

Если воскресенье выпадает на праздничный день, в предшествующую пятницу торги проводиться не будут.

В TASE подчеркивали, что цель изменения – повысить доступность израильского рынка для иностранных инвесторов и синхронизировать работу биржи с основными мировыми площадками.