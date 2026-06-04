Запасы нефти в США упали до 22-летнего минимума

Опубликованные в среду, 3 июня, официальные данные свидетельствуют, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США, включая бензин, сократились за прошлую неделю на 10,6 млн баррелей до 1,57 млрд баррелей.

Это наименьший совокупный уровень запасов в США с 2004 года. После публикации данных цены на нефть WTI выросли на 2,6% и достигли отметки в районе 96,17 доллара за баррель.

Сокращение американских запасов вызвано резким ростом экспорта нефти в Азию и Европу для возмещения ближневосточных поставок, остановленных из-за блокирования Ираном Ормузского пролива. По данным Управления энергетической информации США, американские отгрузки нефти подскочили с 4,4 до 5,8 млн баррелей в сутки.

По данным Управления энергетической информации, средняя цена бензина в США на прошлой неделе составила 4,44 доллара за галлон. За последние недели она несколько снизилась, однако всё ещё примерно на 50% превышает довоенный уровень.