В поселке Гваот в Гуш-Эционе построят новые дома на 732 квартиры

Совет по планированию и застройке утвердил продвигаемый министерством строительства план развития поселка Гваот в Гуш-Эционе, предусматривающий строительство новых домов на 732 единицы жилья.

Строительный проект будет располагаться возле образовательного учреждения системы особого образования "Саднат Шилув".

Помимо жилой застройки, планируется строительство общественных зданий, создание торговых и деловых зон, интегрированных с жилыми кварталами и объектами общественного назначения, развитие дорожной сети, а также открытых и общественных пространств.