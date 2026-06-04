В поселке Гваот в Гуш-Эционе построят новые дома на 732 квартиры
время публикации: 04 июня 2026 г., 17:28 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 17:28
Совет по планированию и застройке утвердил продвигаемый министерством строительства план развития поселка Гваот в Гуш-Эционе, предусматривающий строительство новых домов на 732 единицы жилья.
Строительный проект будет располагаться возле образовательного учреждения системы особого образования "Саднат Шилув".
Помимо жилой застройки, планируется строительство общественных зданий, создание торговых и деловых зон, интегрированных с жилыми кварталами и объектами общественного назначения, развитие дорожной сети, а также открытых и общественных пространств.
Ссылки по теме