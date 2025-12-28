Официально определены муниципальные границы восьми поселков в Иудее и Самарии

Командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут подписал приказы, которые устанавливают определяют муниципальные границы восьми населенных пунктов в Иудее и Самарии, включая поселок Хомеш, ликвидированный в ходе одностороннего размежевания 20 лет назад.

Как отмечает новостная служба 14 канала ИТВ, цель данного шага – не только продвижение планирования, выдачи разрешений на строительство и развитие инфраструктуры, но и закрепление постоянных границ.

Помимо Хомеша, в список вошли поселки Ар-Эваль (север Самарии), Йонадав (Хевронское нагорье), Гваот (Гуш-Эцион), Кедем Арава (территория окружного совета Мегилот Ям а-Мелах), Етеб Маарав (Иорданская долина), урегулировано также молодое поселение Бней-Адам в Биньямине, а муниципальные границы Офры существенно расширены.