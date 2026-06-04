Средняя зарплата в Израиле снизилась в апреле на 1570 шекелей

Согласно данным Центрального статистического бюро, в апреле 2026 года средняя зарплата в Израиле снизилась на 1570 шекелей по сравнению с мартом и составила 14409 шекелей.

Данное снижение обусловлено возвращением на работу сотен тысяч низкооплачиваемых работников, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск в марте из-за войны с Ираном.

Напомним, что в марте был зафиксирован скачок средней зарплаты почти до 16000 шекелей в месяц на фоне войны, так что речь идет о коррекции статистической аномалии.

Вместе с тем, следует отметить, что в годовом исчислении средняя зарплата в апреле выросла на 4% по сравнению с апрелем 2025 года.