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Экономика

Средняя зарплата в Израиле снизилась в апреле на 1570 шекелей

Рынок труда
время публикации: 04 июня 2026 г., 22:13 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 22:15
Средняя зарплата в Израиле снизилась в апреле на 1570 шекелей
Nati Shohat/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в апреле 2026 года средняя зарплата в Израиле снизилась на 1570 шекелей по сравнению с мартом и составила 14409 шекелей.

Данное снижение обусловлено возвращением на работу сотен тысяч низкооплачиваемых работников, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск в марте из-за войны с Ираном.

Напомним, что в марте был зафиксирован скачок средней зарплаты почти до 16000 шекелей в месяц на фоне войны, так что речь идет о коррекции статистической аномалии.

Вместе с тем, следует отметить, что в годовом исчислении средняя зарплата в апреле выросла на 4% по сравнению с апрелем 2025 года.

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На фоне войны ЦСБ зафиксировало аномальный рост средней зарплаты в Израиле