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Экономика

Skai увольняет 100 сотрудников в Израиле

Рынок труда
ИИ
время публикации: 04 июня 2026 г., 07:27 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 07:29
Skai увольняет 100 сотрудников в Израиле
Miriam Alster/FLASH90

Компания цифрового маркетинга Skai, ранее известная как Kenshoo, сократила около 20% сотрудников (около 100 человек), в основном – в Израиле.

Предыдущий раунд увольнений состоялся в 2024 году, когда было уволено около 80 сотрудников. На этот раз компания связывает сокращения с влиянием ИИ на свою деятельность.

В компании заявили, что "на протяжении последнего года был запущен ряд продуктов на базе искусственного интеллекта и проведены изменения в подходах и характере работы с учетом новых технологий, прежде всего ИИ", и что "после тщательного анализа и планирования, основанного на результатах, компания приняла решение провести масштабную реструктуризацию, обеспечивающую переход к формату, соответствующему требованиям нынешней эпохи".

Экономика
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