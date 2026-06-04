Skai увольняет 100 сотрудников в Израиле

Компания цифрового маркетинга Skai, ранее известная как Kenshoo, сократила около 20% сотрудников (около 100 человек), в основном – в Израиле.

Предыдущий раунд увольнений состоялся в 2024 году, когда было уволено около 80 сотрудников. На этот раз компания связывает сокращения с влиянием ИИ на свою деятельность.

В компании заявили, что "на протяжении последнего года был запущен ряд продуктов на базе искусственного интеллекта и проведены изменения в подходах и характере работы с учетом новых технологий, прежде всего ИИ", и что "после тщательного анализа и планирования, основанного на результатах, компания приняла решение провести масштабную реструктуризацию, обеспечивающую переход к формату, соответствующему требованиям нынешней эпохи".