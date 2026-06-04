В мае израильтяне совершили 707,5 тыс. поездок за границу

Центральное статистическое бюро сообщило, что в мае 2026 года было зарегистрировано 707,5 тыс. выездов израильтян за границу. Для сравнения, в мае 2025 года было зарегистрировано 718,3 тыс. выездов.

Из общего числа выездов в мае 584,7 тыс. были совершены воздушным путем, что составляет 83% всех выездов. В мае 2025 года на авиаперелеты приходилось 90% выездов израильтян за границу.

Через сухопутные пограничные переходы в мае было совершено 113,4 тысячи выездов, из них 49,9 тыс. – через КПП Таба на границе с Египтом. Годом ранее через Табу было зарегистрировано 24,4 тыс. выездов. Морским путем в мае было совершено 9,5 тыс. выездов.

В январе-мае 2026 года было зарегистрировано 2 млн 445,9 тысячи выездов израильтян за границу, по сравнению с 3 млн 369 тыс. за тот же период 2025 года. Из них 1 млн 989,5 тыс. выездов были совершены воздушным путем, 445,8 тыс. – через сухопутные переходы и 10,7 тыс. – морским путем.

Напомним, что с 8 апреля 2026 года, после почти 40 дней войны, был установлен режим прекращения огня в Иране.

В 2025 году военное противостояние с Ираном длилось менее двух недель в июне.