Экономика

Пассажиры "Аркии" просят суд обязать компанию публиковать обменный курс

Потребление
Авиация
время публикации: 04 ноября 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 07:05
Пассажиры "Аркии" просят суд обязать компанию публиковать обменный курс
Tomer Neuberg/Flash90

Пассажиры авиакомпании "Аркия" обратились в окружной суд Центрального округа в Лоде с просьбой признать представительским иск против компании по поводу прозрачности ее ценовой политики.

Согласно истцам, компания публикует цены на свои билеты в долларах, а взимает в шекелях, но при этом ни на каком этапе не указывает, по какому обменному курсу делается расчет.

Более того, истцы подчеркивают, что не имеют возможности узнать курс даже задним числом, чтобы проверить правильность расчетов.

Помимо требования компенсации, податели иска просят суд издать указ, обязывающий авиакомпании указывать обменный курс, по которому будет оформляться сделка.

