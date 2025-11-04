OpenAI и Amazon подписали семилетний контракт на $38 млрд для запуска ИИ на мощностях AWS

Компании OpenAI и Amazon Web Services (AWS) подписали семилетнее соглашение стоимостью $38 млрд, которое позволит разработчику ChatGPT запускать и обучать свои модели на дата-центрах AWS в США.

По условиям сделки OpenAI получает доступ к "сотням тысяч" GPU Nvidia и масштабируемым кластерам AWS. Полное развертывание мощностей ожидается к концу 2026 года.

Партнерство стало шагом к диверсификации облачных поставщиков OpenAI после ослабления эксклюзивности отношений с Microsoft.

В Amazon заявили, что договор "многолетний, нарастающий", а OpenAI начнет пользоваться вычислительными ресурсами немедленно.

Стороны подчеркивают, что сочетание инфраструктуры AWS и топологии чипов Nvidia призвано снять "узкие места" для дальнейшего масштабирования сервисов OpenAI (ChatGPT и др.).

Сделка стала одним из крупнейших контрактов по ИИ-инфраструктуре и укрепляет позиции AWS в конкуренции с облаками Microsoft и Google.