"Аркия" заплатит семье пассажиров 50 тысяч шекелей за задержку рейса

Мировой суд Тель-Авива обязал авиакомпанию "Аркия" выплатить 50 тысяч шекелей компенсации семье пассажиров, чей рейс из Израиля в Париж задержался более, чем на 20 часов.

Семья из шести человек должна была вылететь во Францию утром в пятницу, 28 августа 2022 года. 26 августа в самолете, который должен был обслуживать рейс, и который на тот момент находился в Исландии, была обнаружена неисправность. Самолет был возвращен в Израиль для замены колеса, однако из-за нехватки персонала в аэропорту Бен-Гурион ремонт затянулся.

Семья обратилась в компанию с требованием выплаты компенсации согласно Закону об авиационных услугах ("Закон Тиби"), а когда компания не отреагировала на запрос, подала иск в суд.

В суде компания ссылалась на форс-мажорную ситуацию, которая не зависела от нее, однако суд отклонил эту позицию, обязав выплатить истцам предусмотренные законом выплаты и дополнительную компенсацию.