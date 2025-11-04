Работникам Intel Israel изменят структуру зарплаты, повысив социальные выплаты

Руководство Intel Israel уведомило работников, что с 1 января 2026 года структура их заработной платы будет изменена и приведена в соответствие с глобальным стандартом.

На текущий момент работники Intel Israel получают базовую зарплату, квартальный бонус (зависит от показателей компании), годовой бонус (зависит от личных показателей) и "израильскую надбавку".

Согласно уведомлению, зарплата за февраль будет последней, в которой будет выплачен "израильский бонус" за 2025 год. С 2026 года вместо одноразового ежегодного бонуса, размер которого мог существенно колебаться, будет увеличена базовый оклад работников.

А поскольку пенсионные отчисления и другие социальные права рассчитываются на основании базового оклада, то ожидается увеличение социальных отчислений приблизительно на 8%.