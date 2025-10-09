Intel представил разработанное в Израиле новое семейство чипов Panther Lake

Корпорация Intel представила первые процессоры на технологии 18А из разработанной в Израиле линейки чипов Panther Lake, предназначенной для ноутбуков с искусственным интеллектом.

По данным Intel, процесс 18A обеспечивает 15%-ное улучшение энергоэффективности и более высокую плотность транзисторов. Центральной инновацией в архитектуре Panther Lake является переход от единого монолитного чипа к модульному дизайну - отдельным блокам CPU, GPU, коммуникаций и ИИ, каждый из которых оптимизирован для своей задачи.

Этот подход позволяет Intel использовать лучшую производственную технологию для каждого компонента: CPU изготавливается по процессу Intel 18A, а GPU производится TSMC.

Модульный дизайн также позволяет предлагать клиентам версии, оптимизированные для разных нужд: энергоэффективные чипы для ультратонких ноутбуков, высокопроизводительные версии для профессионалов или конфигурации с акцентом на графику для геймеров и создателей контента.

Intel называет Panter Lake "первым процессором для ПК c искусственным интеллектом, произведённым по технологии 18A".