"Йохананоф" покупает сельхозземли для самостоятельного выращивания овощей и фруктов

04 ноября 2025
04 ноября 2025
Экономика

время публикации: 04 ноября 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 10:03
Yossi Aloni/Flash90

Сеть супермаркетов "Йохананоф" покупает 107 дунамов сельскохозяйственных земель в районе Нес-Ционы за 27 миллионов шекелей. Еще 5,1 миллиона шекелей получит риэлтор, организовавший сделку.

Официальная цель покупки – выращивание овощей и фруктов для продажи в магазинах сети с целью сокращения расходов на цепочку поставок.

Вместе с тем, следует отметить, что месторасположение купленного участка в центре страны в районе повышенного спроса на жилье позволяет рассматривать данную сделку как инвестицию в недвижимость с прицелом на изменение назначения участка, что приведет к резкому росту его стоимости.

