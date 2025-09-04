Минфин оспорил в БАГАЦе вердикт суда в пользу организации учителей

Министерство финансов обратилось в Высший суд справедливости с требованием отменить решение Всеизраильского суда по трудовым спорам и разрешить ему удержать заработную плату за забастовку учителей старших классов.

БАГАЦ не является апелляционной инстанцией для Всеизраильского суд по трудовым спорам, и вмешивается только в случае существенной правовой ошибки, имеющей общественное значение.

Минфин просит БАГАЦ установить, что Всеизраильского суда по трудовым спорам допустил существенную ошибку, отменив распоряжение директора зарплатного департамента минфина Эфи Малкина об удержании зарплаты с учителей, участвовавших в забастовке, или же поручить суду по трудовым спорам определить размер означенного удержания зарплаты.

Напомним, что в течение 2023/2024 учебного года организация учителей старших классов применяла забастовочные санкции в виде отказа публиковать оценки и отмены экскурсий и внешкольных мероприятий. Малкин распорядился в апреле 2024 года велел органам местной власти удерживать с учителей зарплату за санкции. Малкин постановил, что за невыставление оценок будет удерживаться 5% зарплаты за каждый класс, за уклонение от родительского собрания или от выхода на экскурсию — 2,5% за каждый класс. Речь идёт о шаге, который ранее применялся в других секторах экономики — но никогда в отношении учителей, в том числе из-за сложности оценить стоимость их санкций.

В январе 2025 года Всеизраильский суд по трудовым спорам отменил это решение, постановив, что "государство не приложило никаких усилий, чтобы показать и доказать, что установленные минфином удержания не являются произвольными и не содержат карательного элемента. Так, не было представлено никаких доказательств, позволяющих установить, что непередача отчёта об оценках учеников одного класса оправдывает выплату педагогу зарплаты в размере только 95% от его оклада".