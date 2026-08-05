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Экономика

Бюджетный авиаперевозчик будет взимать плату за использование багажных отсеков над креслами

Авиация
время публикации: 05 августа 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 22:36
Бюджетный авиаперевозчик будет взимать плату за использование багажных отсеков над креслами
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Бюджетный авиаперевозчик будет взимать плату за использование багажных отсеков над креслами
AP Photo/Gregorio Borgia

Австралийская бюджетная авиакомпания Jetstar объявила, что намерена ввести плату за пользование верхними багажными полками над сиденьями.

Изменения вступят в силу в феврале 2027 года. Авиакомпания отменяет ограничение по весу в 7 кг для ручной клади, которую можно проносить на борт, и вместо этого разрешит бесплатно брать с собой только небольшую сумку, помещающуюся под сиденьем впереди – например, рюкзак или сумку для ноутбука. Тем, кто захочет взять дополнительную или более крупную сумку, придется заплатить за размещение в верхнем багажном отсеке.

Стоимость размещения в верхних отсеках начинается от 25 австралийских долларов (18 долларов США) на более коротких рейсах и может доходить до 52 австралийских долларов на длинных маршрутах.

В компании сообщили, что решение принято по итогам "масштабного исследования и отзывов клиентов и сотрудников", по словам которых взвешивание сумок на выходе к посадке и трудности с поиском места в багажных отсеках – одни из самых напряженных моментов в опыте полета.

Гендиректор компании Стефани Толи добавила в заявлении, что новая политика приведет к более эффективному использованию багажных полок "и поможет большему числу рейсов вылетать вовремя".

Экономика
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