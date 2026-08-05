Минфин хочет увеличить налог на опционы работников хайтека

Специальная группа министерства финансов и налогового управления разрабатывает изменения в налогообложении опционов работников сектора высоких технологий.

Как сообщает "Глобс", работа ведется в рамках подготовки закона о государственного регулирования на 2027 год, в котором задачей минфина будет изыскание средств для компенсации роста оборонных расходов.

Работу возглавляет тройка в составе директора налогового управления Шая Аароновича, ответственного за госбюджета Махарана Фрозенфара и главного экономиста минфина Шмуэля Абрамзона.

Источники называют нынешнюю систему "искаженной": опционы фактически заменяют зарплату, но облагаются налогом на прирост капитала (25%) вместо прогрессивной шкалы (до 50%, с учетом соцстраха и здравоохранения – до 62%). Стоимость опционов израильских хайтек-работников "в деньгах" на конец прошлого года оценивалась в 150 млрд шекелей, и сумма продолжает расти.

При этом существующая система налогообложения стимулирует работников не спешить с реализацией опционов в ущерб госбюджету.

Среди рассматриваемых вариантов – разделение налогообложения опционов на две составляющих (база облагается как зарплата, а прирост стоимости – как капитал), смещение уплаты налога на более ранний срок.

В качестве компенсации рассматривается возможность снижения верхней ступени подоходного налога.