Минсвязи хочет ужесточить требования к сотовым операторам по поводу зон без покрытия

Министерство связи Израиля опубликовало для ознакомления общественности черновик постановлений, предусматривающих ужесточение требований к сотовым операторам в отношении зон без покрытия.

"Чтобы максимально эффективно использовать частотный ресурс и повысить качество сетей, министерство связи считает необходимым обновить требования к покрытию и качеству обслуживания, поскольку действующие в лицензиях нормативы были установлены около десяти лет назад и основаны на показателях предыдущих поколений связи. С учетом технологического развития, перехода на сети четвертого и пятого поколений, а также обращений граждан, указывающих на пробелы в покрытии и низкое качество обслуживания в отдельных районах страны, министерство предлагает провести всестороннее обновление действующего регулирования. Цель этого шага – обеспечить, чтобы население фактически получало доступную, бесперебойную и качественную связь, при этом установив четкие правила, поддающиеся контролю и принудительному исполнению", – говорится в опубликованном сообщении.

Главное изменение, которое продвигает министерство, касается непрерывности покрытия на дорогах (шоссе и железные дороги). По данным ведомства, одна из наиболее частых причин недовольства пользователей – это обрывы звонков или потеря доступа к интернету во время поездок по междугородним трассам.

Чтобы дать практический ответ на эту проблему, предлагается изменить механизм контроля на протяженных участках (шоссе и железнодорожных путях): вместо оценки общего процента покрытия как среднего показателя по всей длине дороги требование будет проверяться непрерывно на каждом отрезке протяженностью 20 км.

Согласно предложению министерства, на отрезке межгородской трассы протяженностью 20 км суммарная протяженность зон без покрытия не должна превышать 200 метров. Реализация этого требования напрямую повлияет и на покрытие в поездах компании "Исраэль Ракевет", поскольку большая часть основных железнодорожных путей проходит вдоль этих же трасс. На местных дорогах министерство намерено установить, что непрерывный участок без покрытия не должен превышать 500 метров.

Одновременно министерство предлагает отменить обязательное требование к покрытию внутри зданий и ужесточить требование к порогу приема сигнала вне зданий.

Также министерство предлагает ужесточить нормативы доли заблокированных или прерванных звонков, установив, что максимальный порог для каждого из этих показателей не должен превышать 1% в час – против нынешнего требования в 2%.