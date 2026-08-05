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Израиль

В Западной Галилее активирована система противоракетной обороны "Железный купол"

Ливан
Железный купол
время публикации: 05 августа 2026 г., 23:04 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 23:14
В Западной Галилее активирована система противоракетной обороны "Железный купол"
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В Западной Галилее активирована система противоракетной обороны "Железный купол"
Wikipedia.org. Фото: Israel Defense Forces

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что вечером 5 августа в Западной Галилее была активирована система противоракетной обороны "Железный купол".

По сообщению радио, причиной активации системы ПРО стало ложное опознание цели.

Из ЦАХАЛа сообщили: "Некоторое время назад ракета-перехватчик была запущена по цели, которая впоследствии была идентифицирована как снаряд, выпущенный нашими силами в зоне безопасности на юге Ливана. Пострадавших нет. Инцидент расследуется. Система предупреждения в соответствии с действующими инструкциями не была задействована".

Израиль
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