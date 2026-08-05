x
05 августа 2026
|
последняя новость: 22:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 августа 2026
|
05 августа 2026
|
последняя новость: 22:34
05 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Араре автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка

ДТП
время публикации: 05 августа 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 21:26
В Араре автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка
0:00 0:00
https://www.newsru.co.il/israel/5aug2026/dtp_108.html
Пресс-служба полиции Израиля

В Араре был совершен наезд на трехлетнего ребенка. Мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу "Гилель Яфе", где врачи констатировали его смерть.

После получения сообщения о наезде на ребенка на место происшествия приехал начальник отделения полиции "Ирон" Цахи Бен Хаим.

Полиция сообщает, что водитель, подозреваемый в наезде, задержан.

На месте работают криминалисты и следователи дорожной полиции округа Менаше. Они собирают улики и опрашивают свидетелей.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов подчеркивается, что расследование находится на начальной стадии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2026

В результате ДТП на шоссе Аялон тяжело травмированы мотоциклист и его пассажир
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2026

ДТП на 431-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2026

ДТП на 31-й трассе, двое пострадавших