В Араре автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка
время публикации: 05 августа 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 21:26
В Араре автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка
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В Араре был совершен наезд на трехлетнего ребенка. Мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу "Гилель Яфе", где врачи констатировали его смерть.
После получения сообщения о наезде на ребенка на место происшествия приехал начальник отделения полиции "Ирон" Цахи Бен Хаим.
Полиция сообщает, что водитель, подозреваемый в наезде, задержан.
На месте работают криминалисты и следователи дорожной полиции округа Менаше. Они собирают улики и опрашивают свидетелей.
В сообщении пресс-службы правоохранительных органов подчеркивается, что расследование находится на начальной стадии.
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