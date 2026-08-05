В Араре автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка

В Араре был совершен наезд на трехлетнего ребенка. Мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу "Гилель Яфе", где врачи констатировали его смерть.

После получения сообщения о наезде на ребенка на место происшествия приехал начальник отделения полиции "Ирон" Цахи Бен Хаим.

Полиция сообщает, что водитель, подозреваемый в наезде, задержан.

На месте работают криминалисты и следователи дорожной полиции округа Менаше. Они собирают улики и опрашивают свидетелей.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов подчеркивается, что расследование находится на начальной стадии.