Германия передала ЦАХАЛу субмарину АХИ "Дракон", самую мощную на Ближнем Востоке

Германский судостроительный концерн TKMS передал израильским ВМС новейшую подлодку АХИ "Дракон", которая стала самой дорогой субмариной в истории Израиля, сообщает отраслевой портал Marineforum.

По данным германских источников, сама процедура передачи прошла подчеркнуто тихо: 22 июля субмарина на территории верфи TKMS в Киле перешла под ответственность израильских ВМС без какой-либо церемонии и вне поля зрения общественности.

Единственным признаком необычного события стало присутствие патрульного катера морской полиции у причала. Ни TKMS, ни израильское министерство обороны официально не подтвердили факт передачи. На следующий день лодка под израильским флагом впервые покинула территорию верфи – экипаж испытал ее на разных скоростных и эксплуатационных режимах в Кильской бухте. При этом наблюдатели впервые зафиксировали одновременный подъем сразу всех шести выдвижных устройств (перископов, антенн и мачт).

АХИ "Дракон" – шестая по счету субмарина, приобретенная Израилем у концерна TKMS для 7-й флотилии, и крупнейшая, построенная в Германии со времен Второй мировой войны. Ее стоимость оценивается примерно в 550 миллионов евро.

Длина лодки превышает 70 метров (по немецким источникам – около 72 метров), а подводное водоизмещение, по немецким данным, составляет около 2300 тонн, что делает ее крупнейшей и самой мощной субмариной на Ближнем Востоке.

Формально "Дракон" завершает серию лодок типа "Дельфин-2", однако из-за глубокой модернизации ее рассматривают скорее как технологический мост к следующему поколению подлодок , серии "Дакар". В частности, у нее увеличенная надстройка (рубка), в которой, по данным немецких специалистов, размещена вертикальная пусковая установка для ракет – элемент, отсутствовавший у предыдущих лодок серии. По данным немецких СМИ, на подлодке установлены торпедные аппараты калибра 533 и 650 мм.

В отличие от первых трех подлодок Израиля, "Танин", "Раав" и теперь и "Дракон" оснащены системой AIP – воздухонезависимой энергетической установкой на основе топливных элементов, аккумуляторов и дизель-генераторов, позволяющей заряжать батареи под водой и тем самым увеличивать время автономного пребывания на глубине. Лодки "Танин" и "Раав" способны непрерывно находиться под водой до 18 суток и развивать скорость до 25 узлов (около 46,3 км/ч).

Следует отметить, что на горизонте планирования уже находится следующее поколение субмарин: три подлодки серии "Дакар" должны поступить на вооружение ВМС ЦАХАЛа начиная с 2031 года, с интервалом примерно в полтора года между поставками. Они заменят субмарины "Дельфин", "Левиафан" и "Ткума", принятые на вооружение в 1999-2000 годах.

Контракт с TKMS на постройку лодок серии "Дакар" был подписан в 2022 году, его стоимость оценивается примерно в 3 миллиарда евро; строительство первой лодки этой серии официально началось в ноябре 2024 года. По данным немецких источников, лодки серии "Дакар" будут вооружены комбинацией торпед, крылатых и баллистических ракет и станут одними из крупнейших субмарин, когда-либо построенных в Германии.

В сфере подводного флота Израиль остается полностью зависимым от Германии и, в частности, от TKMS – и эта зависимость, как ожидается, сохранится и в следующем десятилетии.