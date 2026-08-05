Возле Ор-Иехуды в ДТП тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 05 августа 2026 г., 23:17 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 23:17
Возле Ор-Иехуды в ДТП тяжело травмирован мотоциклист
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На 412-й трассе, возле промышленной зоны Ор-Иехуды, в результате аварии пострадал мотоциклист.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерное 57 лет) получил множественные травмы, он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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