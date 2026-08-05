Возле Ор-Иехуды в ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На 412-й трассе, возле промышленной зоны Ор-Иехуды, в результате аварии пострадал мотоциклист.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерное 57 лет) получил множественные травмы, он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.