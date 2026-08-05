Пезешкиан: "Сейчас поддерживать связь с новым верховным лидером Ирана очень сложно"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью государственному телеканалу заявил, что в настоящее время поддерживать связь с новым верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи "очень сложно".

Пезешкиан назвал Хаменеи "важной опорой" для продолжения нынешнего курса, однако не объяснил, с чем связаны трудности в общении с ним.

При этом президент охарактеризовал верховного лидера как логичного, терпеливого и скромного человека. По словам Пезешкиана, чем откровеннее власти смогут обсуждать с ним проблемы страны, тем легче будет достигать взаимопонимания.

В ходе интервью Пезешкиан также назвал последние два года самым тяжелым периодом для Ирана со времени Исламской революции. Среди основных проблем он перечислил войну, усиление санкций, энергетический дефицит, засуху и нехватку воды. По его словам, сохранить устойчивость страны удалось благодаря поддержке населения.