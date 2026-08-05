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Спорт

Умер легендарный футболист Франко Барези

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 05 августа 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 12:41
Умер легендарный футболист Франко Барези
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Умер легендарный футболист Франко Барези
AP Photo/Antonio Calanni

31 июля на 67-м году жизни умер Франко Барези, легенда "Милана" и итальянского футбола.

Защитник всю карьеру играл за "Милан".

Он – шестикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов (победитель Лиги чемпионов), трехкратный обладатель Суперкубка Европы, двукратный обладатель Межконтинентального кубка.

В составе сборной Италии Франко Барези – чемпион мира 1982 года, серебряный призер чемпионата мира 1994 года, бронзовый – 1990, бронзовый призер чемпионата Европы 1988 года.

В 2013 году Франко Барези введен в Зал славы итальянского футбола, Он включен в Зал славы "Милана".

Франко Барези неоднократно включался в списки лучших защитников и футболистов 20 века.

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