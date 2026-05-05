Суд над Нетаниягу: вторично изменено время очередного допроса

Окружной суд вторично изменил время свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Судьи удовлетворили просьбу премьер-министра и перенесли начало допроса на 16:00. Однако допрос продлится не до 18:00, как просил Биньямин Нетаниягу, а до 19:00. Адвокат премьер-министра Амит Хадад подал просьб об изменении расписания допроса, мотивировав ее "напряженным графиком событий в сфере безопасности и внешней политики". Подробности Хадад передал на рассмотрение суда в закрытом конверте.

Накануне судьи частично удовлетворили просьбу премьер-министра об изменении допроса, намеченного на 5 мая. Судьи согласились перенести начало допроса на 13:30. Допрос должен был завершиться в 17:00.