05 мая 2026
Суд над Нетаниягу: вторично изменено время очередного допроса

время публикации: 05 мая 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 12:06
Miriam Alster/Flash90

Окружной суд вторично изменил время свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Судьи удовлетворили просьбу премьер-министра и перенесли начало допроса на 16:00. Однако допрос продлится не до 18:00, как просил Биньямин Нетаниягу, а до 19:00. Адвокат премьер-министра Амит Хадад подал просьб об изменении расписания допроса, мотивировав ее "напряженным графиком событий в сфере безопасности и внешней политики". Подробности Хадад передал на рассмотрение суда в закрытом конверте.

Накануне судьи частично удовлетворили просьбу премьер-министра об изменении допроса, намеченного на 5 мая. Судьи согласились перенести начало допроса на 13:30. Допрос должен был завершиться в 17:00.

