ЦАХАЛ о сирене в Мисгав-Аме: перехвачены несколько воздушных целей до пересечения ими границы
время публикации: 05 мая 2026 г., 16:32 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 16:32
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что причиной активации системы раннего предупреждения в поселке Мисгав-Ам в 15:51 стали несколько воздушных целей в районе дислокации израильских сил в южном Ливане.
Все цели были успешно перехвачены до того, как они пересекли границу Израиля.
Сигнал тревоги был активирован в связи с применением ракет-перехватчиков в соответствии с установленным протоколом.
