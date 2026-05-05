ЦАХАЛ о сирене в Мисгав-Аме: перехвачены несколько воздушных целей до пересечения ими границы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что причиной активации системы раннего предупреждения в поселке Мисгав-Ам в 15:51 стали несколько воздушных целей в районе дислокации израильских сил в южном Ливане.

Все цели были успешно перехвачены до того, как они пересекли границу Израиля.

Сигнал тревоги был активирован в связи с применением ракет-перехватчиков в соответствии с установленным протоколом.