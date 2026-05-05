WP: конгрессмены-демократы призвали администрацию Трампа сообщить, есть ли у Израиля ядерное оружие

30 членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к американской администрации с призывом раскрыть данные об израильской ядерной программе. Израиль официально не признает, что является обладателем ядерного оружия.

Washington Post рассказывает, что письмо, адресованное Государственному секретарю Марко Рубио, инициировано конгрессменом из Техаса Хоакином Кастро. В нем утверждается, что США не имеют права хранить молчание в данном вопросе в условиях войны с Ираном и возможной эскалации.

"Риск мискалькуляции и применения ядерного оружия в таких условиях не является теоретическим. Конституционное право Конгресса – получить полную информацию о ядерном балансе на Ближнем Востоке, опасности эскалации и том, что администрация намерена делать при реализации такого сценария", – пишут демократические законодатели.

WP отмечает, что и в администрации президента США Дональда Трампа есть люди, опасающиеся ядерной эскалации и считающие, что "красные линии" Израиля не очень понятны.

Израиль на протяжении десятилетий придерживается политики туманности в ядерной сфере. Согласно публикации, реализация военной ядерной программы была начата им в 50-е годы XX века, а в 1969 году премьер-министр Израиля Голда Меир и президент США Ричард Никсон договорились, что США также будут придерживаться этой политики.

"Письмо – новый сигнал изменения позиции Демократической партии в отношении Израиля и нарастающего разочарования убийством гражданского населения в Газе, на Западном берегу и в Ливане, а также израильским лоббированием войны против Ирана", – считает автор статьи Джон Хадсон.

Издание цитирует специалиста по израильской ядерной программе Авнера Коэна, который отмечает, что письмо нарушает табу, существовавшее в американском политическом истеблишменте более полувека.