05 мая 2026
последняя новость: 17:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Пит Хегсет: "Прекращение огня с Ираном остается в силе"

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 05 мая 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 16:33
Пит Хегсет: "Прекращение огня с Ираном остается в силе"
U.S. Navy via AP

Военный министр США Пит Хегсет заявил, выступая в Пентагоне на совместной пресс-конференции с главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется – несмотря на события 4 мая.

"Мы не ищем боя, но нельзя допустить, чтобы Иран блокировал невинные страны и их товары, не допуская их в международные воды", – заявил он, сообщив, что важная цель американской операции в районе Ормузского пролива – не допустить, чтобы беднейшая часть населения планеты столкнулась с нехваткой необходимого.

"Если Иран помешает операции "Проект свобода", то он столкнется с сокрушительной американской мощью. Над Ормузским проливом развернут красный-бело-синий купол", – сказал министр.

Генерал Кейн сообщил, что с вступления в силу соглашения о прекращении огня иранцы более десяти раз атаковали американские силы. Однако он отметил, что интенсивность этих нарушений на данном этапе не достигает уровня, необходимого для возобновления полномасштабных военных действий.

