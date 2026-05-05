Верховный суд оправдал Аделя Хайба, отбывающего срок за изнасилование 82-летней женщины

Верховный суд Израиля в расширенном составе из семи судей оправдал Аделя Хайба, приговоренного к 19 годам заключения за изнасилование 82-летней женщины три с половиной года назад.

Решение принято большинством в пять голосов против двух по ходатайству. Суд постановил освободить Хайба в течение 24 часов.

Это дело прошло необычный путь в судебной системе: окружной суд оправдал Хайба на основании утверждения, что женщина не возражала, и приговорил только к 11 месяцам тюрьмы за нарушение условий надзора, под которым он находился в связи с предыдущими правонарушениями.

Однако Верховный суд отменил оправдательный приговор и признал его виновным. Окружной суд, в который было возвращено дело, ужесточил наказание до 19 лет тюрьмы. Теперь расширенная коллегия Верховного суда вновь отменила это решение, оправдав подсудимого за недостаточностью доказательств.