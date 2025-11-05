‏SKIMS‏ Ким Кардашьян откроет магазины в Израиле

Холдинг "Ирани" станет официальным представителем принадлежащего Ким Кардашьян бренда нижнего белья SKIMS в Израиле.

С 10 ноября продукция бренда начнет продаваться на сайте принадлежащей холдингу сети магазинов Factory54, а в 2026 году откроются первые магазины бренда в Израиле – в Рамат-Авиве и в торговом центре Глилот.

В дальнейшем холдинг планирует довести число магазинов SKIMS до 15.

Ким Кардашьян запустила бренд SKIMS в 2023 году. Упор делается на корректирующем белье, эластичных тканях, цветовой палитре и блестящей отделке, которые ассоциируются с Кардашьян и ее брендом косметики KKW.