05 ноября 2025
05 ноября 2025
Экономика

‏SKIMS‏ Ким Кардашьян откроет магазины в Израиле

Потребление
Мода
время публикации: 05 ноября 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 07:36
‏SKIMS‏ Ким Кардашьян откроет магазины в Израиле
AP Photo/Vianney Le Caer

Холдинг "Ирани" станет официальным представителем принадлежащего Ким Кардашьян бренда нижнего белья SKIMS в Израиле.

С 10 ноября продукция бренда начнет продаваться на сайте принадлежащей холдингу сети магазинов Factory54, а в 2026 году откроются первые магазины бренда в Израиле – в Рамат-Авиве и в торговом центре Глилот.

В дальнейшем холдинг планирует довести число магазинов SKIMS до 15.

Ким Кардашьян запустила бренд SKIMS в 2023 году. Упор делается на корректирующем белье, эластичных тканях, цветовой палитре и блестящей отделке, которые ассоциируются с Кардашьян и ее брендом косметики KKW.

