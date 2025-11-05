x
Минтранс хочет сократить частоту техосмотров

время публикации: 05 ноября 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 07:09
Flash90. Фото: Н.Шохат

На заседании спецкомиссии Кнессета по надзору за устранением барьеров и сокращением регулирования министерство транспорта представило проект постановления, сокращающего частоту технических осмотров для автотранспорта.

Согласно директору департамента автотранспорта в минтрансе Эйнат Сегаль, новые правила будут касаться автомобилей, вышедших на дороги не ранее 2023 года.

Первый технический осмотр они должны будут проходить только через три года, а затем – раз в два года до достижения семилетнего возраста.

Изменение коснется в том числе автомобилей, находящихся в лизинге, но не будет распространяться на автомобили прокатных компаний.

Союз станций техосмотра выступает против сокращения частоты осмотров, утверждая, что это приведет к росту количества ДТП.

