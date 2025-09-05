x
05 сентября 2025
05 сентября 2025
Экономика

МВД Израиля открыло стойки самообслуживания для заказа удостоверений личности и загранпаспортов

время публикации: 05 сентября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 09:54
МВД открыло стойки самообслуживания для заказа удостоверений личности и загранпаспортов
Управление населения и миграции установило станции самообслуживания, которые позволяют подавать заявления на выдачу биометрических удостоверений личности или загранпаспортов без необходимости обращения к сотрудникам управления.

В общей сложности в 26 отделениях управления установлены 82 станции. Для использования станций создана отдельная система заказа очередей. Заказ очереди необходим также для проверки, может ли заявитель воспользоваться услугой, или же ему необходимо обратиться к служащим.

Установка станций позволяет увеличить пропускную способность системы на 2500 приемов в сутки.

