МВД Израиля открыло стойки самообслуживания для заказа удостоверений личности и загранпаспортов

Управление населения и миграции установило станции самообслуживания, которые позволяют подавать заявления на выдачу биометрических удостоверений личности или загранпаспортов без необходимости обращения к сотрудникам управления.

В общей сложности в 26 отделениях управления установлены 82 станции. Для использования станций создана отдельная система заказа очередей. Заказ очереди необходим также для проверки, может ли заявитель воспользоваться услугой, или же ему необходимо обратиться к служащим.

Установка станций позволяет увеличить пропускную способность системы на 2500 приемов в сутки.