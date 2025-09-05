Средняя зарплата в хайтеке выросла в июне до 32774 шекелей брутто, но все еще далека от рекорда

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июле 2025 года средняя зарплата в Израиле снизилась на 0,6% и составила 14133 шекеля брутто. Аналитики отмечают, что обычно в июле происходит более значительное сезонное снижение зарплаты (от 2% и более)

Количество наемных работников выросло на 1,7% с 4,105 миллиона в июне, месяце войны с Ираном, до 4,173 миллиона в июле. Тем не менее, это все еще ниже довоенных показателей (4,244 миллиона в сентябре 2023 года и 4,375 миллиона в июле 2023 года).

Средняя зарплата в секторе высоких технологий выросла в июне на 4,3% с 31366 шекелей до 32774 шекелей, после снижения на 3,9% в мае. В марте был зафиксирован исторический рекорд средней зарплаты в хайтеке — 36731 шекелей.

Количество наемных работников в хайтеке составило 399,5 тысяч, практически без изменений по сравнению с маем 2025 года (399,9 тысяч). Работники в сфере высоких технологий составили 9,7% от всех наёмных работников в стране.