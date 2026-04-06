Минтранс планирует смягчить ограничения на авиаперелеты со следующей недели

Министр транспорта Мири Регев поручила профильным специалистам подготовить к концу недели новый план по смягчению ограничений в сфере авиации. Окончательное решение будет принято по итогам оценки ситуации.

Ожидается, что число разрешенных пассажиров на борту увеличится до 120 на узкофюзеляжных самолетах и до 150 – на широкофюзеляжных, а количество вылетов вырастет до трех в час.

Напомним, что с воскресенья число пассажиров на вылетающих рейсах уже было увеличено до 100 человек, из которых 20 мест отведено для гуманитарных случаев.

Днем ранее авиакомпания "Эль-Аль" объявила о продлении отмены регулярных рейсов до 18 апреля.