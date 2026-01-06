Принят закон о договорах: коммерческий договор будет толковаться в соответствии с текстом

Кнессет принял во втором и третьем чтениях законопроект министра юстиции Ярива Левина о внесении поправки в Закон о договорах. Цель этой поправки – повысить определенность в деловом мире во всем, что касается составления и толкования договоров, а также помочь снизить нагрузку на суды.

Новая поправка устанавливает, что коммерческий договор будет толковаться в соответствии с его текстом, если стороны не определили иначе. В сообщении министерства юстиции отмечается, что на протяжении десятилетий толкованием договоров занимаются специалисты, суды и исследователи, пытаясь определить баланс между текстом договора и обстоятельствами каждого конкретного случая.

Новая поправка должна обеспечить большую определенность в вопросах составления договоров и опоры на них. Генеральный директор министерства юстиции Итамар Доненфельд отметил, что поправка сократит количество судебных разбирательств и уменьшит количество беспредметных обсуждений, поскольку договоры будут толковаться просто и ясно – в соответствии с их текстом.

Фактически речь идет о попытке отменить так называемую "Доктрину Апропим", сформулированную бывшим председателем Верховного суда Аароном Бараком три десятилетия назад и ставшую одним из символов судебного активизма. Доктрина устанавливала, что суд может толковать договор целевым образом, исходя из субъективных намерений сторон – даже если такое толкование противоречит буквальному тексту договора или призвано восполнить пробелы в его письменной формулировке.

Новый закон устанавливает, что контракт должен толковаться только в соответствии с текстом. Вместе с тем, он делает ряд существенных исключений. Если стороны не представлены адвокатами, либо когда речь идет о типовом договоре – то есть стандартном договоре, который обычно использует одна сторона, например корпорация или работодатель, для подписания с многочисленными контрагентами – клиентами, поставщиками или работниками – на фиксированных условиях, при толковании договора согласие сторон учитываться не будет.

Законопроект также устанавливает, что если стороны не договорились о способе толкования договора, применяются различные правила в зависимости от типа договора. Так, коммерческие договоры будут толковаться буквально – за исключением случаев, когда такое толкование приведет к неразумному результату или когда из текста договора вытекает противоречие между различными его положениями.

Договоры иных видов, включая некоммерческие, трудовые договоры, коллективные соглашения и типовые договоры (даже при наличии иной договоренности), будут толковаться в духе действующего законодательства и в соответствии с "волей сторон", как она следует из договора и обстоятельств дела.

В частности, будет учитываться наличие неравенства сил или особых доверительных отношений между сторонами, степень детализации договора; профессиональный опыт сторон и наличие у них юридического представительства при составлении договора.