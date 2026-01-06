Госструктурам ограничат найм на позиции, которые могут быть заменены ИИ

Правительство Израиля намерено до конца января утвердить новый порядок приема сотрудников на государственную службу, который обяжет министерства проверять, нельзя ли заменить необходимую рабочую силу искусственным интеллектом. Цель нововведения - сократить высокие расходы на персонал и стимулировать внедрение ИИ.

Согласно положению, продвигаемому министерством финансов, каждое министерство или ведомство, запрашивающее ежегодное увеличение штата более чем на десять ставок, будет обязано провести консультации по изучению цифровых альтернатив.

Новый порядок продвигается вместе с законом о государственном регулировании, однако вступит в силу вне зависимости от него, поскольку не требует утверждения Кнессетом.

В минфине рассматривают его как более мягкий способ расширить использование цифровых технологий в госсекторе и избежать при этом массовых увольнений.

По данным отчета Банка Израиля за март 2025 года, около 15% рабочих мест административного аппарата в госсекторе могут быть полностью заменены ИИ.