Китайский бренд спортивной одежды и инвентаря Anta Sports открывает магазины в Израиле
время публикации: 06 июля 2026 г., 09:35 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 09:39
Группа "Кастро-Худис" сообщила о заключении соглашения о дистрибуции в Израиле товаров китайского гиганта спортивной индустрии Anta Sports.
Распространение бренда в Израиле начнется в 2027 году, как путем открытия магазинов и интернет-сайта, так и путем оптовых продаж другим магазинам.
Anta Sports является третьей по величине компанией по производству спортивного инвентаря в мире. Она является контролирующим акционером международной спортивной корпорации Amer Sports и владеет ведущими спортивными брендами, такими как Arc'teryx, Wilson, Salomon, Peak Performance и другими. Кроме того, она является крупнейшим акционером немецкого спортивного бренда Puma.