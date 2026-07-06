Китайский бренд спортивной одежды и инвентаря Anta Sports открывает магазины в Израиле

Группа "Кастро-Худис" сообщила о заключении соглашения о дистрибуции в Израиле товаров китайского гиганта спортивной индустрии Anta Sports.

Распространение бренда в Израиле начнется в 2027 году, как путем открытия магазинов и интернет-сайта, так и путем оптовых продаж другим магазинам.

Anta Sports является третьей по величине компанией по производству спортивного инвентаря в мире. Она является контролирующим акционером международной спортивной корпорации Amer Sports и владеет ведущими спортивными брендами, такими как Arc'teryx, Wilson, Salomon, Peak Performance и другими. Кроме того, она является крупнейшим акционером немецкого спортивного бренда Puma.