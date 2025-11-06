Шокирующие планы спасения порта Эйлата, прожекты Смотрича, новые иностранные рабочие. Обзор

Как спасти порт Эйлата без утраты здравого смысла, почему новых налогов на банки недостаточно, и кого заменят иностранные рабочие.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов

Абсурдные инициативы минтранса

За годы освещения израильской экономики редко кому удавалось удивить меня так, как это сделало за последние две недели министерство транспорта, причем дважды.

Сначала стало известно, что ведомство Мири Регев на полном серьезе рассматривает возможность разрешения импорта в Израиль автомобилей, отвечающих стандартам Китая, Индии и Совета стран Персидского залива, то есть фактически приравнять израильский рынок к рынкам Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Для автомобилей с ДВС эти стандарты отстают от западных по уровню загрязнения на 15-20 лет, но даже если мы будем говорить только об электромобилях, отставание в системах безопасности тоже отстает на десятилетие.

Инициатива продвигается под предлогом увеличения конкуренции, однако, во-первых, это не тот случай, когда проблему стоит решать за счет упрощения технических требований (в отличие, допустим, от рынка смартфонов, где появление нового производителя, для которого основными до сих пор были развивающиеся страны, можно только приветствовать), а во-вторых, проблемы ценообразования израильского рынка автомобилей во многом завязаны не столько на отсутствие конкуренции, сколько на крайне непрозрачный механизм налогообложения (израильский водитель является важным спонсором государственного бюджета).

На этой неделе минтрансу удалось превзойти этот абсурд, продвигая план спасения эйлатского порта, в конечном итоге способствующий повышению цен на автомобили. Здесь стоит напомнить, что порт Эйлата два года фактически парализован йеменскими хуситами, вместо десятков судов с автомобилями с Дальнего Востока и нескольких танкеров с нефтью в месяц теперь количество заходящих судов можно сосчитать на пальцах одной руки. Владелец порта угрожает закрыть его и уволить всех работников, однако порт обслуживает и оборонные нужды, а портовые профсоюзы – одни из самых сильных в Израиле. В любом случае, мало кто будет спорить с тем, что в сложившейся ситуации порту действительно нужна помощь государства.

Поскольку основной специализацией эйлатского порта являются автомобили, в министерстве транспорта решили обязать импортеров автомобилей с Дальнего Востока (Китая, Японии, Кореи, Вьетнама) в обязательном порядке разгружать в Эйлате не менее четырех кораблей в месяц, а если они откажутся, то запретить им разгрузку азиатских автомобилей в портах Ашдода и Хайфы. Чтобы простимулировать импортеров, минтранс предлагает заплатить им до 21 миллиона шекелей за эти три месяца из госказны.

Эти корабли уже обошли Африку и прошли в Средиземное море. Чтобы выполнить требование министерства, им надо дважды пройти Суэцкий канал (заплатив пошлину Египту), увеличить маршрут еще на 3-4 дня сверх трех недель на обход Африки. И это только часть проблемы.

Когда корабли с автомобилями шли с Дальнего Востока прямо в Эйлат через Красное море, они экономили много времени, но потом были вынуждены перегонять автомобили из Эйлата (который является очень маленьким рынком) в центр страны, что требовало времени и дополнительных расходов. Сейчас, тратя много времени на обход Африки, импортеры получают свои автомобили уже в центре страны, вблизи основной массы потребителей, экономя на их перегоне. И снова угонять часть автомобилей по морю в Эйлат, чтобы гнать их обратно по суше – это верх абсурда с точки зрения экономики, экологии, дорожной инфраструктуры и просто здравого смысла.

Причем если шансы на появление в Израиле автомобилей, предназначенных для Африки, в конечном итоге достаточно невелики, то в абсурдном плане спасения эйлатского порта министерство нашло себе союзников в экономической комиссии Кнессета.

Скажу и доброе слово о Мири Регев. Похоже, она всерьез намерена продвигать открытие базы Wizz Air в аэропорту Бен-Гурион, несмотря на сопротивление израильских авиакомпаний и управления аэропортов. Однако, судя по ходу переговоров, на данный момент больше зависит от готовности венгерского лоукостера к компромиссу, чем от минтранса, поскольку часть выдвинутых им требований просто нереализуема.

Бурная деятельность минфина

После встречи между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Бецалелем Смотричем, давшей официальный старт подготовке госбюджета, минфин развил бурную деятельность, по крайней мере в средствах массовой информации.

За две недели была озвучена серия идей, далеко не всегда свежих, и во многом вполне адекватных, но имеющих один общий знаменатель – для их проведения министру финансов требуется стабильная коалиция и мощный тыл главы правительства. Именно это было залогом успеха реформ Биньямина Нетаниягу в бытность министром финансов в период финансового кризиса начала 2000-х.

Каковы шансы проведения реформы системы образования, предусматривающей сокращение учебной недели до пяти дней, а летних каникул – до полутора месяцев, в минимальные сроки и без согласования с профсоюзами учителей? Не сильно выше, чем инициатива приватизации железнодорожных перевозок с сохранением государственной монополии на сами железные дороги, и это даже не задаваясь вопросом о целесообразности таких шагов. То же самое касается и намерения внезапно реформировать рынок молока, давно нуждающийся в реформе, но имеющий сильное лобби практически во всех партиях коалиции.

Очередная попытка отменить или уменьшить льготу для фондов повышения квалификации была похоронена раньше, чем успела обрасти какими-либо подробностями, хотя не скрою, было любопытно читать некоторых коллег, которые выступали против этого шага не потому, что они с ним несогласны, а потому что его продвигает не то правительство.

Больше шансов имеет инициатива Смотрича по расширению налоговых льгот для новых репатриантов. Если до сих пор репатрианты освобождались на десять лет от налогов на доходы, получаемых за границей, то новая инициатива предлагает предоставить освобождение для доходов, получаемых в Израиле. В Налоговом управлении теоретически готовы поддержать эту инициативу министра, при условии, что возможность получить льготу будет действовать только в течение одного года – это создаст дополнительный стимул для колеблющихся. Вместе с тем, этот шаг полностью противоречит политике министерства, направленной на сокращение освобождений от налога с целью выравнивания базы налогообложения.

В общем, реальное большинство голосов Смотрич на данный момент может обеспечить только инициативе дополнительного налогообложения коммерческих банков (в продолжение тех 2,5 миллиардов шекелей, которые разово они заплатили в 2024-2025 годах).

Пока же Смотрич обещает одновременно сократить дефицит госбюджета до 3,2%, снизить налоги населению и сократить внешний долг, однако в этой задаче про волка, козу и капусту на одном повышении налогов для банков далеко не уплывешь. Глава минфина тоже это осознает, и достаточно агрессивно выступает за ограничение оборонных расходов, озвучив лозунг "Каждый шекель, перечисленный на безопасность – это шекель, которого не хватит образованию и сфере социальных услуг", и заявляя всем, кто готов слушать, что армия должна оптимизироваться. Но армии есть чем крыть эти очевидные истины, учитывая необходимость строительства забора вдоль границы с Иордании, развертывание новых танковых бригад и другие рекомендации комиссии Нагеля.

Впрочем, повторю то, что уже говорил: учитывая политическую ситуацию, шансы на утверждение госбюджета на 2026 год 37-м правительством Израиля довольно малы, а шансов на проведение этим правительством в оставшиеся месяцы каких-то структурных экономических реформ, просто нет.

Учите английский

В городе, где я живу, часто можно слышать на улице или в магазине русскую или французскую речь, но дважды за последние три дня я дважды был вынужден переходить на английский. Оба раза это было в отделах нарезки в филиалах торговых сетей, где меня обслуживали работницы из Индии и Шри-Ланки. Обслуживали, должен сказать, замечательно, но на английском.

Многие годы иностранные рабочие были уделом трех основных отраслей – строительства, сельского хозяйства, патронажного ухода, то есть там, где тяжелый труд и низкая оплата не привлекали местную рабочую силу. Однако в последнее время, частично – на фоне войны, частично – из-за изменения культурных кодов, привлечение иностранных рабочих стало популярным и в других отраслях.

Торговые сети получили квоту на 26 тысяч иностранных рабочих, которые занимаются обслуживанием покупателей, раскладкой товаров, складскими работами, как правило под присмотром одного израильского работника, владеющего английским. И речь не только о супермаркетах. Иностранных рабочих привозят компании модной одежды, такие как H&M или Fox.

Промышленные предприятия (и в первую очередь – пищевая промышленность) получили разрешение на ввоз 16 тысяч иностранных рабочих, которые уже работают на птицефабриках, молокозаводах и т.д.

На этой неделе предложение привезти в Израиль иностранных водителей автобусов для закрытия дефицита в 5000 рабочих рук озвучила министр транспорта Мири Регев. Не сильно удивлюсь, что следующим этапом станет попытка завести иностранных учителей в израильские школы.

При этом не могу сказать, что есть волшебное решение проблемы – работодатели говорят, что израильская молодежь просто не готова идти работать в супермаркеты. Но, глядя на страны Запада, которые сейчас столкнулись с результатами бездумной политики завоза иностранных рабочих с прошлых десятилетий, очень хотелось бы, чтобы израильские министры не относились к этому как к панацее, а искали решения в каждом конкретном случае дефицита кадров.